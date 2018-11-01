Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de girdikten sonra kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldüğünü, cesedinin ise parçalanarak yok edildiğini açıkladı. Başsavcılık açıklamasında "yerli işbirlikçi" bulunduğuna dair Suudi Arabistan Krallığı makamlarının herhangi bir beyanının olmadığı bildirildi. İki kez görüşülen Suudi savcı El Muceb'in olayla ilgili bilgi paylaşımında bulunmadığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca, savcı Muceb'in "Arabistan'da tutuklu 18 kişiyi birlikte sorgulayalım. Böylece cesedin akibetine ulaşalım" teklifinde bulunduğu aktarıldı. Ve şu bilgilere yer verildi: Gelinen aşama itibari ile gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen görüşmelerden somut sonuç elde edilememiştir.
3. HAT SIR
Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk önünde nişanlısı Hatice Cengiz'e teslim ettiği 2 telefondan başka, bir hattının daha olduğu iddia edildi. Bu hatla yapılan son görüşmelerin kiminle olduğunun anlaşılması halinde, olayın gizli kalan birçok detayının da anlaşılacağı bildirildi. Kaşıkçı'nın Amerikan GSM şirketine ait olduğu tespit edilen bu hattın konsolosluk binasına da girmediği kaydedildi. CIA'nın bu hat üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi.
Kaşıkçı öldürülmeden 15 gün önce ünlü et restoran Nusret'te yemek yediği görüntüleri ortaya çıktı. Nusret'in Beşiktaş'ın kalecisi Karius'a et şovu yaptığı sırada Kaşıkçı'nın da yemek yediği anlar görüntülere yansıdı.
SUUDİLER BENİ ALDATMADI
ABD Başkanı Trump, Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu sır gibi saklayan Suudi Arabistan'a destek açıklaması yaptı. Trump, "Suudiler'in beni aldattığını düşünmüyorum" dedi.
Suudi Savcı El Muceb, 2 gün kaldığı Türkiye'den dün ayrıldı. Savcılığın elindeki bilgi ve belgelere ulaşmak istedi. Ama kendisinden istenen bilgileri vermeyince ülkesine eli boş döndü.
3. HAT SIR
Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk önünde nişanlısı Hatice Cengiz'e teslim ettiği 2 telefondan başka, bir hattının daha olduğu iddia edildi. Bu hatla yapılan son görüşmelerin kiminle olduğunun anlaşılması halinde, olayın gizli kalan birçok detayının da anlaşılacağı bildirildi. Kaşıkçı'nın Amerikan GSM şirketine ait olduğu tespit edilen bu hattın konsolosluk binasına da girmediği kaydedildi. CIA'nın bu hat üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi.
Kaşıkçı öldürülmeden 15 gün önce ünlü et restoran Nusret'te yemek yediği görüntüleri ortaya çıktı. Nusret'in Beşiktaş'ın kalecisi Karius'a et şovu yaptığı sırada Kaşıkçı'nın da yemek yediği anlar görüntülere yansıdı.
SUUDİLER BENİ ALDATMADI
ABD Başkanı Trump, Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu sır gibi saklayan Suudi Arabistan'a destek açıklaması yaptı. Trump, "Suudiler'in beni aldattığını düşünmüyorum" dedi.
Suudi Savcı El Muceb, 2 gün kaldığı Türkiye'den dün ayrıldı. Savcılığın elindeki bilgi ve belgelere ulaşmak istedi. Ama kendisinden istenen bilgileri vermeyince ülkesine eli boş döndü.
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