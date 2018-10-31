Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçeye bağlı Yarımtaş köyünde PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, bir terörist etkisiz hale getirildi.
Olayda yaralanın bir polis Batman Bölge Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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