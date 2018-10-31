  • Güncel
  • 31.10.2018 23:43
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 23:43

'da bir terörist etkisiz hale getirildi

'ın Beşiri ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi, bir polis yaralandı.

Batmanda bir terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçeye bağlı Yarımtaş köyünde 'lı teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bir terörist etkisiz hale getirildi.

Olayda yaralanın bir polis Bölge Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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