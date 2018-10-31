İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Suudi ArabistanKrallığı Başsavcısı Suud El-Muceb'in ziyaretine ilişkin çok önemli ayrıntıların yer aldığı yazılı bir açıklama yaptı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:



"02/10/2018 tarihinde Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayının soruşturulması kapsamında, Menfur olayın tüm boyutlarıyla soruşturulması, araştırılması, tüm ayrıntılarını ortaya konulması, eylemi gerçekleştirenlerin ve planlayanların yargı önüne çıkarılmaları konusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Suudi Arabistan Krallığı yetkili makamları tarafından mutabakata varıldığı kamuoyunun malumudur.









"SUUDİ BAŞSAVCI TÜRKİYE'YE GELDİ"



Varılan mutabakat doğrultusunda Suudi Arabistan Krallığı Başsavcısı Sn. Suud El-Muceb ve beraberindeki heyet 28/10/2018 tarihinde Türkiye'ye gelmiş, 29/10/2018 tarihinde de Cumhuriyet Başsavcılığımıza çalışma ziyaretinde bulunmuştur.



"İADE TALEBİ YİNELENDİ"



Bu görüşmede; Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti topraklarında öldürüldüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasal mevzuatı ve evrensel hukukun genel prensipleri gereği soruşturma ve yargılama yetkisinin Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri'ne ait olduğu beyan edilmiş. Suudi Arabistan'da tutuklandığı bildirilen şüphelilerin ülkemize iadesi talebi yinelenmiştir.





BU SORULAR İLETİLDİ



Aynı görüşmede;



a) Maktul Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğu,



b) Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada planlanarak öldürüldüğü tespit edilen Cemal Kaşıkçı'nın öldürülme eyleminin planlanma aşamasına ilişkin kendi soruşturmaları kapsamında tespit edilen herhangi bir bulgunun olup olmadığı,



c) "Yerli İşbirlikçi" olarak kamuoyuna yansıyan kişinin kim olduğu sorulmuş, bu sorular aynı gün yazılı olarak kendilerine iletilmiştir.



Suudi Arabistan heyeti 30/10/2018 tarihinde yeniden Cumhuriyet Başsavcılığımızı ziyaret etmiş. bu görüşmede de kendilerine aynı sorular yöneltilerek, cevap beklendiği vurgulanmıştır. Suudi Arabistan Başsavcısı tarafından da sorulara aynı gün içerisinde cevap verileceği beyan edilmiştir.



"YERLİ İŞBİRLİKÇİ" AYRINTISI

Cesedin akıbetinin Suudi Arabistan'da birlikte yapılacak sorgulamalar sonucunda tespit edilebileceği, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi eyleminin planlı olup olmadığının bu sorgulamalar sonucu anlaşılabileceği, olayla ilgili olarak "yerli işbirlikçi" bulunduğuna dair Suudi Arabistan Krallığı makamlarının herhangi bir beyanının olmadığı bildirilmiştir.



"SOMUT SONUÇ ELDE EDİLEMEMİŞTİR"

Gelinen aşama itibari ile gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen görüşmelerden somut sonuç elde edilememiştir.

Bu itibarla; Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda eylemin vahametine ilişkin aşağıdaki hususların kamuoyuyla paylaşılmasında zorunluluk bulunmaktadır.



"BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ, PARÇALANARAK YOK EDİLDİ"

1-Maktul Cemal KAŞIKÇI 02/10/2018 tarihinde evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda daha önceden yapılan planlama doğrultusunda Başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür.

2-Maktul Cemal Kaşıkçı'nın cesedi, boğularak öldürülmesini müteakip yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir.

Sonuç olarak; Maktul Cemal Kaşıkçı'nın uzunca bir süre geçmesine rağmen Başkonsolosluk binasından çıkış yapmadığının bir yakını tarafından adli mercilere bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal başlatılan soruşturma tüm boyutlarıyla ve derinliğiyle devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."