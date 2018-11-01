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  • 01.11.2018
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 23:21
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'nın cesedi parçalandı yok edildi!

Savcı, 30 gündür kayıp olan Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın akıbetini açıkladı: Boğuldu. Cesedi parçalandı

Parçalandı yok edildi!
, 2 Ekim'de Konsolosluğu'nda sırra kadem bastı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, korkunç sonu açıkladı:



Konsolosluğa girer girmez saldırıya uğradı. Boğularak öldürüldü. Bedeni, parçalara ayrılarak yok edildi. Suudi savcı Muceb, cesedin nerede olduğunu söylemedi.



Suudi başsavcı Suud el Muceb, dün ülkesine döndü. Başsavcı Fidan'ı da Riyad'a davet etti.


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