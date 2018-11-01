Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda sırra kadem bastı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, korkunç sonu açıkladı:
Konsolosluğa girer girmez saldırıya uğradı. Boğularak öldürüldü. Bedeni, parçalara ayrılarak yok edildi. Suudi savcı Muceb, cesedin nerede olduğunu söylemedi.
Suudi başsavcı Suud el Muceb, dün ülkesine döndü. Başsavcı Fidan'ı da Riyad'a davet etti.
Konsolosluğa girer girmez saldırıya uğradı. Boğularak öldürüldü. Bedeni, parçalara ayrılarak yok edildi. Suudi savcı Muceb, cesedin nerede olduğunu söylemedi.
Suudi başsavcı Suud el Muceb, dün ülkesine döndü. Başsavcı Fidan'ı da Riyad'a davet etti.
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