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  • 31.10.2018 21:18
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 21:20

'nın Nusret'te görüntüleri çıktı

Suudi gazeteci 'nın öldürülmeden 15 gün önce ünlü et restoranında görüntüleri ortaya çıktı. Restoranın işletmecisi Nusret Gökçe'nin 'ın kalecisi Karius'a şov yaptığı sırada Cemal Kaşıkçı'nın da restoranda yer aldığı görüldü.

Gazeteci 'nın öldürülmeden 15 gün önce ünlü et restoranı Nusret'te yemek yediği görüntüleri ortaya çıktı.

'ın Başkonsolosluğunda 2 Ekim'de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı. 17 Eylül'de ünlü Et restoran Nusret'in 'a transfer olan kaleci Loris Karius'a şov yaptığı sırada gazeteci Kaşıkçı'nın da mekanda yer aldığı görüldü. Nusret'in kaleciye şov yaptığı ve fotoğraf çektirdiği sırada Cemal Kaşıkçı'nın da arkada yemek yediği anlar görüntülere yansıdı.


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