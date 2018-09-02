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’de düğün dernek

, oğlu Kerem’in düğününe ’yi de çağırdı. Siyasi küskünlüğü bir tarafa bırakan İnce, törene katıldı

Chp’de düğün dernek
CHP Genel Başkanı 'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, Ankara İncek'te gerçekleştirilen törenle Mine Alşan ile evlendi. Düğün tarihi için 1 Eylül seçildi. Çiftin nikahını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen kıyarken, nikah şahitleri , , , 'nun eşi Oya Berberoğlu ile Yılmaz Çapan oldu.



CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de törene katıldı. İnce, siyasi küskünlüğü unutup, seçim sonrası kurultay tartışmaları yüzünden aralarında büyük gerginlik yaşadığı Kılıçdaroğlu'nu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Düğüne çiçek göndereceklere Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışta bulunmalarını istendi.

HDP İLE İTTİFAK
CHP İstanbul eski Milletvekili Dursun Çiçek, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Kandil'in sözcüsü HDP ile ittifak yapabileceklerini söyledi. Çiçek, "Aksi halde seçimden zaferle çıkmamız mümkün değil. Şartlar bunu zorluyor" diye konuştu.

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