Chp’de düğün dernek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, Ankara İncek'te gerçekleştirilen törenle Mine Alşan ile evlendi. Düğün tarihi için 1 Eylül Dünya Barış Günü seçildi. Çiftin nikahını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen kıyarken, nikah şahitleri Murat Karayalçın, Altan Öymen, Hikmet Çetin, Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu ile Yılmaz Çapan oldu.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de törene katıldı. İnce, siyasi küskünlüğü unutup, seçim sonrası kurultay tartışmaları yüzünden aralarında büyük gerginlik yaşadığı Kılıçdaroğlu'nu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Düğüne çiçek göndereceklere Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışta bulunmalarını istendi.
HDP İLE İTTİFAK
CHP İstanbul eski Milletvekili Dursun Çiçek, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Kandil'in sözcüsü HDP ile ittifak yapabileceklerini söyledi. Çiçek, "Aksi halde seçimden zaferle çıkmamız mümkün değil. Şartlar bunu zorluyor" diye konuştu.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de törene katıldı. İnce, siyasi küskünlüğü unutup, seçim sonrası kurultay tartışmaları yüzünden aralarında büyük gerginlik yaşadığı Kılıçdaroğlu'nu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Düğüne çiçek göndereceklere Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışta bulunmalarını istendi.
HDP İLE İTTİFAK
CHP İstanbul eski Milletvekili Dursun Çiçek, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Kandil'in sözcüsü HDP ile ittifak yapabileceklerini söyledi. Çiçek, "Aksi halde seçimden zaferle çıkmamız mümkün değil. Şartlar bunu zorluyor" diye konuştu.
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