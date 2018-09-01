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Küskün krizi

Küskün krizi
CHP Genel Başkan Kemal , 'nde 'küskün seçmen'le ilgili ilginç ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu, "Neymiş, seçimi boykot edecekmiş. Boykot etmek demek, 'ye oy vermek demektir. Böyle düşünenler boykot edeceğine gitsin, doğrudan AK Parti'ye oy versin" ifadelerini kullandı. Bu açıklama parti tabanında tepki topladı. Parti Meclisi üyesi "Partisini iktidar yapmak isteyen bir siyasetçi seçmenin duyarlılıklarını önemser, seçmenle inatlaşmaz, kavga etmez, tehdit etmez. Başka bir partiye oy ver, beğenmiyorsan Ülkeyi terk et git demez. Şayet derse partisine bağlılığı tartışmalı hale gelir" dedi.
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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi
  • Gazete
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