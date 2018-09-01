Yol Durumu
  1. İdlib’de ilk hedef Nusra
  2. İstanbul Emniyeti’nde atama rüzgarı

Tarım Bakanı: "Şarbon paniği yok. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile et yiyebilirler"

Son dakika haberi... Bakırköy ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Haseki Hastanemize başvuran 9 kişiden, 8'i taburcu olmuş. Toplamda başvuran 22 kişinin 4'ünde şarbon ihtimali üzerinde duruluyor. Söz konusu işletmede 7 tane hastalık şüphesi taşıyan hayvan var. Diğer hayvanlar sağlıklı. Hayvanlar yerli hayvanlar. Bakanlığımız daha önce de olduğu gibi önlemleri ivedilikle alıyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile et yiyebilirler." dedi

Tarım Bakanından şarbon açıklaması

'da yedikleri etten şüphelenip Dr. ve ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran çok sayıda kişi şarbon şüphesi nedeniyle araştırma altına alındı.

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesikaldırılanlan 9 kişinin yapılan tetkikler sonucu karantinaya alınmadığı öğrenilirken, Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesinde ise araştırmaların sürdüğü öğrenildi.

HASEKİ'YE DE 9 KİŞİ BAŞVURDU
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne de 9 kişinin yedikleri etin renk değiştirmesi sonucunda şüphelenerek hastaneye başvurdukları öğrenildi.

Hastanelerde hastaların kontrol amaçlı olarak tetkikleri devam ediyor.

BAKANDAN AÇIKLAMA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den açıklama geldi

Pakdemirli bir televizyon kanalına bağlanarak canlı yayında şunları söyledi: "28 kişi tespit edilmiş, 22 kişi hastaneye ulaşmış. 22 kişinin 13'ü Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 9 kişi de Haseki Eğim ve Araştırma Hastanesine başvurmuş. Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 6 kişi hemen taburcu olmuş. 4 vatandaşımız da deri şarbonu şüphesi var. Bu hastanemizde 3 kişi de tedbiren tutuluyor.

Haseki Hastanemize başvuran 9 kişiden, 8'i taburcu olmuş. Toplamda başvuran 22 kişinin 4'ünde şarbon ihtimali üzerinde duruluyor. Söz konusu işletmede 7 tane hastalık şüphesi taşıyan hayvan var. Diğer hayvanlar sağlıklı. Hayvanlar yerli hayvanlar. Bakanlığımız daha önce de olduğu gibi önlemleri ivedilikle alıyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile et yiyebilirler."

Etiketler: , ,
  • 01 Eylül 2018, Cumartesi 23:40
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar