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Yeni Rocky

Yeni Rocky
Anamuhalefet partisinde tartışma bitmedi. Genel Başkan ile yanlıları birbirine girdi. Olağanüstü Kurultay tartışması hız kesmezken bu kez köpek krizi patlak verdi. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun fotoğraf paylaşım sitesi instagram'dan servis ettiği bir kare partiyi gerdi. Kaftancıoğlu, eşi ve kızlarıyla birlikte 'a gitti.



Akşam yemeğinde çektirdikleri fotoğrafı "Yalıkavak'ta 4'lü Rocky'i de sayarsak 5'li zirve" notuyla servis etti. Kaftancıoğlu'nun köpeği Rocky'e dikkat çekerek yaptığı bu paylaşım partiyi gerdi.



Parti Meclisi'nde gündeme gelen fotoğrafla ilgili söz alan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç şunları söyledi:

" CHP'yi, köpeği Rocky ve eşiyle mi dizayn ediyor? Bunları da geçin masada bira şişesi, şarap bardağı var. İçiyorsa içsin ama bunu bir parti yetkilisi olarak paylaşım yapmasın. Sayın Kaftancıoğlu'nun paylaşımlarını açıklamaktan siyaset yapamaz hale geldik. Bunları Anadolu'da kimseye anlatamazsınız."
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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi
  • Gazete
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