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Kılıçdaroğlu'nun sözleri 'yi karıştırdı

Genel Başkanı 'nun "küskün seçmen" ile ilgili yaptığı açıklamalar partiyi karıştırdı. Meclis üyesi Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlunun sözleri CHPyi karıştırdı

Genel Başkan , Parti Meclisi'nde 'küskün seçmen'le ilgili ilginç ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu, "Neymiş, küskünler seçimi boykot edecekmiş. Boykot etmek demek, AK Parti'ye oy vermek demektir. Böyle düşünenler boykot edeceğine gitsin, doğrudan AK Parti'ye oy versin" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN SERT TEPKİ
Bu açıklama parti tabanında tepki topladı. Parti Meclisi üyesi "Partisini iktidar yapmak isteyen bir siyasetçi seçmenin duyarlılıklarını önemser, seçmenle inatlaşmaz, kavga etmez, tehdit etmez. Başka bir partiye oy ver, beğenmiyorsan ülkeyi terk et git demez. Şayet derse partisine bağlılığı tartışmalı hale gelir" dedi.

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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi 09:55
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