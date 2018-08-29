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Erdoğan'ın çağrısı sonrası satışlarında rekor düşüş

Başkan Erdoğan'ın ABD ile yaşanan ekonomik savaş sonrası boykot çağrısı yaptığı 'da son 15 günde satışlar yüzde 65 oranında düştü.

Erdoğanın çağrısı sonrası iPhone satışlarında rekor düşüş

ABD, Türkiye'ye karşı ekonomik savaş başlattı.

Türkiye döviz kurunun dalgalanmasıyla ekonomik tehlike yaşadı. Ancak yapılan başarılı hamleler sonucu döviz dalgalanması bertaraf edildi.

İPHONE'A KARŞI VESTEL
Ardından Başkan , ABD mallarına boykot uygulayacaklarını söyledi.

Erdoğan konuşmasında, "ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafın da Samsung'u var. Kendi ülkemizde Vestel var, Venüs var. Biz bunları uygulacağız. Dolayısıyla biz kendimize yeteceğiz. Dışarıya para verip yaptırdığımız her işin daha güzelini yapıp biz dışarıda servis edeceğiz. Bu millet bunları yapmaya muktedirdir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşması sonrası Vestel hisseleri yükselişe geçti.

APPLE ENDİŞELİ
Öte yandan Türkiye'yi önemli bir pazar olarak gören 'ı, yapılan boykot açıklamaları endişelendirdi.

YÜKSEK ORANDA DÜŞÜŞ
Başkan Erdoğan'ın 15 gün önce yaptığı konuşmadan bu yana Türkiye'de satışları yüzde 65 oranında bir düşüş yaşadı.

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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba 08:52
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