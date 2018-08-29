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  1. Adnan Oktar örgütünün gizli kasası yakalandı

'da yardıma giden polise şok

'da gece yarısı aldığı ihbar neticesinde yardım amaçlı olay yerine giden polis saldırıya uğradı. Kafasında şişe kırılan ve bir anda kanlar içerisinde kalan polise arkadaşları yardım ederken, saldırganlar kıskıvrak yakalanıp gözaltına alındı.


Olay, Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri yardıma ihtiyacı olan bir kadın ihbarı aldı. Bunun üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yerde yatan birini gördü.

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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba 07:54
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