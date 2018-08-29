Olay, Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri yardıma ihtiyacı olan bir kadın ihbarı aldı. Bunun üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yerde yatan birini gördü.
Adana'da yardıma giden polise şok
Adana'da gece yarısı aldığı ihbar neticesinde yardım amaçlı olay yerine giden polis saldırıya uğradı. Kafasında şişe kırılan ve bir anda kanlar içerisinde kalan polise arkadaşları yardım ederken, saldırganlar kıskıvrak yakalanıp gözaltına alındı.
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