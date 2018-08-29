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Son dakika: Bedelli askerlikte ilk celpte kaç kişi yararlanacak? Bedelli askerlikte ikinci celp dönemi ne zaman?

Bedelli askerlik uygulamasına ilişkin celp takvim süreci işliyor. Bedelli askerlikten faydalanacakların birinci celp döneminde gönderilecekleri birlikler belirlendi. Bedelli askerlik yapacaklar bilgilere e-Devlet sistemi üzerinden ulaşabilecek. Peki bedelli askerlikte ilk celpte kaç kişi yararlanacak? Bedelli askerlik yapacaklar birliklerine ne zaman sevk edilecek? Bedelli askerlikte ikinci celp dönemi ne zaman? İşte bedelli askerlikte celp süreciyle ilgili tüm ayrıntılar...

Bedelli askerlikte ilk celpte kaç kişi yararlanacak?

Bedelli askerlik başvuruları devam ederken son dakika gelişmeleri de yaşanmaya devam ediyor. 15 Eylül'de birliklerine sevk edilecek ilk 12 bin yükümlünün askerlik birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakları dün e-Devlet üzerinden ilan edildi. Bedelli askerlik celp tarihleri ve yerleri hakkındaki tüm bilgiler haberimizde. İşte bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı...

  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba 09:33
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