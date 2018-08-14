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Başkan Erdoğan'ın 'a boykot çağrısı ses getirdi

Başkan , Siyaset, "İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu"na katıldı. Erdoğan, "'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız" dedi. ABD'nin dolar hamlesinden sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ın amiral gemisi karşı yaptığı boykot çağrısı Amerikan basınında yankı buldu.

Başkan Erdoğanın iPhonea boykot çağrısı ses getirdi

FETÖ ve PKK ile ilişkili 'li Papaz Andrew Brunson'ın ev hapsinde tutulması bahane edilerek Amerika'nın dolar üzerinen 'ye saldırmasına karşı hamleler de geldi.

ERDOĞAN BOYKOT ÇAĞRISI YAPTI
Başkan , bugün katıldığı programda ABD'li 'ın amiral gemisi 'a karşı boykot çağrısı yapmış ve "ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafın da Samsung'u var. Kendi ülkemizde Vestel var, Venüs var. Biz bunları uygulacağız. Dolayısıyla biz kendimize yeteceğiz. Dışarıya para verip yaptırdığımız her işin daha güzelini yapıp biz dışarıda servis edeceğiz. Bu millet bunları yapmaya muktedirdir." diye seslenmişti.

ABD BASININDA YER BULDU

Başkan'ın bu çağrısı Amerikan basınında da ses getirdi. ABD'nin en önemli basın kuruluşlarından The bu çağrıyı haberleştirdi.

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  • 14 Ağustos 2018, Salı 21:14
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