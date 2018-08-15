Türkiye 10 yılda iPhone için ne kadar harcadı?

15 Ağustos 2018 Çarşamba, 12:54:38 Güncelleme: 13:00:49
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Apple'ın akıllı telefon modeli 2008 yılından beri Türkiye'de satılıyor.
Peki iPhone'lar için ne kadar para ödedik?
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İşte rakamlarla Türkiye'nin iPhone ve diğer ithal telefonlar için ödediği miktar.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var" sözlerinin hemen ardından gözler akıllı telefon pazarındaki son duruma çevrildi.
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ABD merkezli teknoloji şirketinin akıllı telefon modeli iPhone 2008'den beri ülkemizde satılıyor.
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İşte 2008'den günümüze rakamlar ile Türkiye'nin iPhone harcaması...