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Türkiye 10 yılda iPhone için ne kadar harcadı?

15 Ağustos 2018 Çarşamba, 12:54:38 Güncelleme: 13:00:49
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Türkiye 10 yılda iPhone için ne kadar harcadı?

Apple'ın akıllı telefon modeli 2008 yılından beri Türkiye'de satılıyor.

Peki iPhone'lar için ne kadar para ödedik?

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Türkiye 10 yılda iPhone için ne kadar harcadı?

İşte rakamlarla Türkiye'nin iPhone ve diğer ithal telefonlar için ödediği miktar.

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Türkiye 10 yılda iPhone için ne kadar harcadı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var" sözlerinin hemen ardından gözler akıllı telefon pazarındaki son duruma çevrildi.

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Türkiye 10 yılda iPhone için ne kadar harcadı?

ABD merkezli teknoloji şirketinin akıllı telefon modeli iPhone 2008'den beri ülkemizde satılıyor.

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Türkiye 10 yılda iPhone için ne kadar harcadı?

İşte 2008'den günümüze rakamlar ile Türkiye'nin iPhone harcaması...

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