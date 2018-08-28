Suriye'de siyasi geçiş için oluşturulan Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçüncü liderler zirvesi 7 Eylül'de İran'ın Tebriz kentinde düzenlenecek. İlki Rusya'nın Soçi kentinde, ikincisi Ankara'da düzenlenen zirvenin Tebriz'deki üçüncü toplantısına Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani katılacak.
Zirvede başta İdlib olmak üzere Suriye'deki gelişmeler, Suriye'de siyasi geçiş için atılması gereken adımlar ele alınacak. Toplantıda, ayrıca, terörle mücadele konusu da ele alınacak. Zirve kapsamında, liderler ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. İkili görüşmelerde, ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler de değerlendirilecek.
THERESA MAY İLE KRİTİK GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ekonomik ve ticari ilişkiler ve karşılıklı yatırımların daha da geliştirilmesi konuşuldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İngiliz mevkidaşlarının en kısa sürede bir araya gelmelerinin kararlaştırıldığı görüşmede, başta İdlib olmak üzere Suriye'deki son gelişmelere de değinildi.
STEINMEIER İLE KONUŞTU
Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile telefonda konuştu. İki ülke arasındaki işbirliği mekanizmalarının yeniden işlerlik kazanmasının memnuniyet verici olduğuna işaret edilen görüşmede liderler, ilişkileri geliştirme kararlılıklarını teyit etti.
HASAN AY
Tebriz çıkarması
Başkan Tayyip Er doğan’ın da katılacağı üçüncü Suriye Zirvesi 7 Eylül tarihinde Tebriz’de düzenlenecek. Rus lideri Vladimir Putin ve Hasan Ruhani’nin de bulunacağı zirvede Suriye’nin geleceği konuşulacak...
Suriye'de siyasi geçiş için oluşturulan Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçüncü liderler zirvesi 7 Eylül'de İran'ın Tebriz kentinde düzenlenecek. İlki Rusya'nın Soçi kentinde, ikincisi Ankara'da düzenlenen zirvenin Tebriz'deki üçüncü toplantısına Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani katılacak.
- 28 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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