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Tebriz çıkarması

Başkan Tayyip Er doğan’ın da katılacağı üçüncü Zirvesi 7 Eylül tarihinde Tebriz’de düzenlenecek. Rus lideri ve ’nin de bulunacağı zirvede Suriye’nin geleceği konuşulacak...

Tebriz çıkarması

Suriye'de siyasi geçiş için oluşturulan Astana sürecinin garantör ülkeleri , ve İran arasındaki üçüncü liderler zirvesi 7 Eylül'de İran'ın Tebriz kentinde düzenlenecek. İlki Rusya'nın Soçi kentinde, ikincisi 'da düzenlenen zirvenin Tebriz'deki üçüncü toplantısına Başkan , Rusya Devlet Başkanı ve İran Cumhurbaşkanı katılacak.

Zirvede başta olmak üzere 'deki gelişmeler, Suriye'de siyasi geçiş için atılması gereken adımlar ele alınacak. Toplantıda, ayrıca, terörle mücadele konusu da ele alınacak. Zirve kapsamında, liderler ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. İkili görüşmelerde, ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler de değerlendirilecek.

THERESA MAY İLE KRİTİK GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ekonomik ve ticari ilişkiler ve karşılıklı yatırımların daha da geliştirilmesi konuşuldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İngiliz mevkidaşlarının en kısa sürede bir araya gelmelerinin kararlaştırıldığı görüşmede, başta İdlib olmak üzere Suriye'deki son gelişmelere de değinildi.

​STEINMEIER İLE KONUŞTU
Başkan Erdoğan, Steinmeier ile telefonda konuştu. İki ülke arasındaki işbirliği mekanizmalarının yeniden işlerlik kazanmasının memnuniyet verici olduğuna işaret edilen görüşmede liderler, ilişkileri geliştirme kararlılıklarını teyit etti.


HASAN AY

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