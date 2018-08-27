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Son dakika: Başkan Erdoğan, Steinmeier ile telefonda görüştü

, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan, Alman Cumhurbaşkanı ile görüştü

, Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile bugün telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra, güncel konular da ele alındı.

Almanya ve arasındaki istişare ve işbirliği mekanizmalarının yeniden işlerlik kazanmasının memnuniyet verici olduğuna işaret edilen görüşmede iki lider, ikili ilişkileri geliştirme kararlılıklarını teyit ettiler.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül sonunda Almanya'ya yapacağı devlet ziyaretine ilişkin hazırlıklar da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Alman mevkidaşı Steinmeier, iki ülkenin Dışişleri, Hazine ve Maliye Bakanları arasında önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin ilişkilerin daha da güçlendirilmesine ivme kazandıracağını kaydettiler.

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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi 20:02
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