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'den dikkat çeken karar! Yayından kaldırıldı

, yaklaşık 35 yıldır yayınladığı Western - Kovboy film kuşağını kaldırma kararı verdi. Pazar günü Western film kuşağı saatinde eski bir diziyi yayınlayan kanal, bundan sonra Western - Kovboy film kuşağının yayınlandığı saatlerde 'ev sineması' kuşağı yayınlayacak.

TRTden dikkat çeken karar! Yayından kaldırıldı

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) her Pazar sabahı TRT 1 kanalından saat 09:55'te kovboy filmi yayınlama geleneğine son verdi.

YERİNE YERLİ YAPIMLAR YAYINLANACAK
1980'li yıllardan beri yayınlanan ve "Western Kuşağı" olarak bilinen saatte artık "Ev Sineması" kuşağı yayınlanacak. Bu kuşaktaki filmlerin tamamı TRT ve Kültür Bakanlığı destekli Türk filmlerinden oluşacak. Kuşağın ilk filmi de, önümüzdeki pazar günü yayınlanacak olan Ya Nasip Ya Kısmet olacak.

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  • 28 Ağustos 2018, Salı 07:04
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