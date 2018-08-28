Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) her Pazar sabahı TRT 1 kanalından saat 09:55'te kovboy filmi yayınlama geleneğine son verdi.

YERİNE YERLİ YAPIMLAR YAYINLANACAK

1980'li yıllardan beri yayınlanan ve "Western Kuşağı" olarak bilinen saatte artık "Ev Sineması" kuşağı yayınlanacak. Bu kuşaktaki filmlerin tamamı TRT ve Kültür Bakanlığı destekli Türk filmlerinden oluşacak. Kuşağın ilk filmi de, önümüzdeki pazar günü yayınlanacak olan Ya Nasip Ya Kısmet olacak.