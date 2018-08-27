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  1. Türkiye ve Rusya'dan ortak savaş uçağı sinyali

Son dakika: Başkan Erdoğan 7 'de 'a gidecek

Başkan Erdoğan, Türkiye- ve zirvesi için 7 'de İran'a gidiyor.

Başkan Erdoğandan kritik ziyaret! Tarih belli oldu

Türkiye- ve zirvesinin tarihi belli oldu. Başkan 7 'de İran'a gidiyor.

Başkan Erdoğan'ın Tahran'da Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya gelmesi bekleniyor.

GÜNDEMDE ASTANA VE SURİYE VAR

Üç lider daha önce, Rusya'nın Soçi kentinde ve 'da bir araya gelmiş ve 'de siyasi çözüm süreci masaya yatırılmıştı. Tahran'daki zirvenin gündeminin de süreci ve Suriye'de siyasi çözüm olması bekleniyor.

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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi 11:57
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