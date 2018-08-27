Türkiye-Rusya ve İran zirvesinin tarihi belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 7 Eylül'de İran'a gidiyor.

Başkan Erdoğan'ın Tahran'da Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya gelmesi bekleniyor.

GÜNDEMDE ASTANA VE SURİYE VAR

Üç lider daha önce, Rusya'nın Soçi kentinde ve İstanbul'da bir araya gelmiş ve Suriye'de siyasi çözüm süreci masaya yatırılmıştı. Tahran'daki zirvenin gündeminin de Astana süreci ve Suriye'de siyasi çözüm olması bekleniyor.