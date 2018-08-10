Muharrem İnce dün bir aracı göndererek Genel Merkez önündeki oturma eylemini bitirdi. İnce'nin gönderdiği kişi, eylem yapanlara "Mücadeleye devam ediyorum Kurultayı toplayacağım. Anlıyorum, teşekkür ediyorum ama partiye zarar gelir. Size söz mücadelem bitmedi. Başaracağız. Böyle partinin önünde değil bahçesinde olacaksınız" mesajını yollayarak eylemi sonlandırdı.
Eylemi bitirdi Muharrem
Etiketler: muharrem ince , Kurultay , İmza , CHP
- 10 Ağustos 2018, Cuma
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