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Eylemi bitirdi Muharrem

Eylemi bitirdi Muharrem
Muharrem İnce dün bir aracı göndererek Genel Merkez önündeki oturma eylemini bitirdi. İnce'nin gönderdiği kişi, eylem yapanlara "Mücadeleye devam ediyorum ı toplayacağım. Anlıyorum, teşekkür ediyorum ama partiye zarar gelir. Size söz mücadelem bitmedi. Başaracağız. Böyle partinin önünde değil bahçesinde olacaksınız" mesajını yollayarak eylemi sonlandırdı.

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