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Başkan Erdoğan Rize'de konuştu

Başkan Rize'de konuştu. ABD'nin yaptırım tehditlerine karşı açıklamalarda bulunan Erdoğan: "'Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allahımız var." dedi

Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız var

Başkan Rize'de konuştu. ABD'nin yaptırım tehditlerine karşı açıklamalarda bulunan Erdoğan: ''Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allahımız var. Çok çalışacağız ve 2023 yılına farklı gireceğiz" dedi.

Erdoğan: "Rize, Trabzon, Giresun, Ordu'da yaşanan sel afetlerinde mağduriyet yaşayanlara şahsım ve milletim adına geçmiş olsun diyorum"

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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe 00:36
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