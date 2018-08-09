Başkan Erdoğan Rize'de konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rize'de konuştu. ABD'nin yaptırım tehditlerine karşı açıklamalarda bulunan Erdoğan: ''Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allahımız var. Çok çalışacağız ve 2023 yılına farklı gireceğiz" dedi.
Erdoğan: "Rize, Trabzon, Giresun, Ordu'da yaşanan sel afetlerinde mağduriyet yaşayanlara şahsım ve milletim adına geçmiş olsun diyorum"
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