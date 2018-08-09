CHP'de imzasını geri çeken delegeler konuştu: Tehdit edildik

Kurultay için Genel Merkeze muhalifler noter onaylı 618 imza sundu. Bu kişilerden 31'i imzasını geri çekti, beşinin istifa etmiş olduğu, dördünün mükerrer nitelikte bulunduğu, dördünün ise fotokopi evrak olduğu saptandı. Beş imza ise gündem maddesi eklenmediği için yok hükmünde sayıldı. 569 imzayla Genel Merkez kurultay yapılmayacağını bildirdi.

SON GÜNE KADAR BEKLEDİLER

İmzalarını çeken 31 delegenin tamamına yakını son güne kadar direndi. Genel Merkez'e yakın haber sitelerinin yaptığı "Delegeler imzalarını çekiyor" haberlerinin de manipülasyon amaçlı olduğu da ortaya çıkmış oldu. Özellikle Ankara ve İstanbul'dan partinin üst düzey isimlerinin bu isimleri ikna etmek için uğraştıkları da ortaya çıktı. İmzasını çeken o delegeler neden imza verdiklerini, daha sonra ise imzalarını niye çektiklerini AKŞAM'a açıkladı:

KOLTUKLU PROTESTO

Muhaliflerin oturma ve duran adam eyleminden sonra dün de Keçiören Teşkilatı üyesi Abbas Canyurt, evinden getirdiği koltukla Genel Merkez önüne oturdu! Canyurt, "Koltuk burada rahatsa içerde daha rahattır" dedi.

9 seçim kaybettin, git artık

Bir partili de Genel Merkezi'nin kapısına dayanarak isyan etti: 9 seçim kaybetti. Tek adamlık rejimine hayır diyorsun, 9 seçim kaybettin koltuktan inmiyorsun. Yeter artık. 630 imzayı yok sayamazsın.

Tanrıkulu'nun derdi, Brunson'ın tahliyesi

Casusluktan tutuklu Papaz Brunson'un cezasının ev hapsine çevrilmesinin ardından gerilen Türkiye-ABD ilişkileri düzelmeye yüz tutarken skandal bir açkılama CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan geldi. Ev hapsinde tutulan Brunson'a sahip çıkan Tanrıkulu, papazın bir an önce serbest bırakılmasını istedi. Tanrıkulu "Adam 2 yıldır tutuklu. Saçma sapan iddialar var. Avukatlarını tanıyorum, benim arkadaşlarım. Saçma sapan iddialar var" dedi.

A takımı sil baştan!

Yüzde 48.5'luk çağrıya kulak tıkayıp 'kurultay yok' diyen Kılıçdaroğlu dün MYK'yı toplayıp parti vitrinini tümüyle değiştirdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, dünkü MYK'da partideki 'değişim' seslerini kesmek için A takımını olduğu gibi yenileme kararı aldı. MYK sonrası Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan "Bütün MYK üyesi arkadaşlarımız sayın genel başkanımıza güven nedeniyle teşekkür ettiler. Genel Başkanımız yeni çalışma ekibini önümüzdeki günlerde yeniden oluşturacaktır" dedi.

'Yüzde 48,5'un kurultay talebine kulak tıkıyorsunuz, ama Erdoğan'ı eleştiriyorsunuz' sorusuna Tezcan "Kurultay tartışmalarındaki dilin, Erdoğan'la mücadelede şekillendirilen dil üzerinden tarif edilmesi doğru değil" cevabını verdi.

Tüzük kurultayı cumartesi toplanıyor

CHP'de olağanüstü kurultay için 622 imzayı toplayamadıkları açıklanan muhalifler bu kez 248 imza toplayarak, partiyi seçimsiz tüzük kurultayına götürme kararı aldı. Muhaliflerin oluşturduğu Çağrı Grubu, tüzük kurultayı önerisini tartışmak üzere imzasını veren delegelerle cumartesi günü Ankara'da bir otelde toplanmayı planlıyor. Toplantıya Muharrem İnce'nin de katılacağı belirtildi.

"YAKINLARINIZI İŞTEN ÇIKARTIRIZ DEDİLER"

Hüseyin Çiçek (Sivas): 'Değişim olsun' diyerek imzamı verdim. İlk önce telefonlar gelmeye başladı. Daha sonra bu telefonların söylemleri tehdide dönüştü. Bizim İstanbul'daki CHP'li belediyelerde bir sürü çalışan yakınımız var. Onları işten atmakla tehdit ettiler. Sonra onlar zarar görmesin diyerek imzamı çektim.

"HALK TV'DE İZLEDİM SONRA VAZGEÇTİM"

Maruf Kızılağaç: Ben partide değişim değil sadece kurultay olsun, Kemal Bey güven alsın istiyordum. Halk TV'de Muharrem İnce'yi izledim. Bir Genel Başkan adayının "Gidin delegelere baskı yapın" çıkışı zoruma gitti. Ertesi gün imzamı geri çektim. Baskı olmadı.

"MUHARREM'E ÇOK FENA GICIK OLDUM"

Aydın Paksak (Mardin): Hep yenildik hep ezildik. Artık kabullenemedim. İmza verdik. Sonra geri çektik. Neden çektim bilmiyorum. Kıramayacağım birileri ikna etti. Son gün çektik.

Eyyüp Kalkan: Vallahi kardeş Muharrem'e gıcık oldum. Önce dedi ben aday olmayacağım. Sonra çıktı Kılıçdaroğlu'nun karşısına.

"85 YAŞINDAKİLERLE DEĞİŞİM OLMAZ"

Üstüner Karacaoğlu (Erzurum): Ben değişim olsun diye imza verdim. İmza verirken de kimseye sormadım. Sonra Önder Sav ve küskünler arayınca sinirlendim. Kardeşim 85 yaşındaki adamla mı değişim yapacağız. Artık bu kişilerden bıktık. Değişim olacaksa yeni insanlarla olmalı. İmzamı geri çektim.

"KIZDIM YAPTIM SONRA ÇEKTİM"

Ali Yılmaz (Gaziantep): Seçim öyle sonuçlanınca çok sinirlenmiştim. O kızgınlıkla gidip imza verdim. imza verirken kimseye danışmadım. Sonra kızgınlığım geçti imzamı çektim. Bunun altında bir şey aramayın.

Mehmet Şerif Memioğlu (Bingöl): O gün öyle icap ediyordu. İmzamı verdim. Yönetimin değişeceğini söylediler. Ben de pişman oldum. Gidip imzamı çektim.