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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atama

ve Ticaret Bakan Yardımcılıkları ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ve İdari İşler Başkanlığına ilişkin atama kararları 'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan atama kararı ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Veysel Bektaş getirildi

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atama

ve Ticaret Bakan Yardımcılıkları ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ve İdari İşler Başkanlığına ilişkin atama kararları 'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Milli Savunma Bakan Yardımcılıklarına Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere, Şuay Alpay ve Yunus Emre Karaosmanoğlu, Ticaret Bakan Yardımcılığına ise Fatih Metin atandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI BAŞDANIŞMANLIĞINA ATAMA

Resmi Gazete'de yer alan diğer atama kararları ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Veysel Bektaş, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne Yusuf Karaloğlu, Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğüne ise Mahmut Kazan getirildi.

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  • 10 Ağustos 2018, Cuma 03:40
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