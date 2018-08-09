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İşte 'nin yeni MYK listesi

'de tarafından yarın açıklanması beklenen yeni MYK listesi ortaya çıktı. İşte CHP'nin yeni MYK listesindeki isimler...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın a��ıklaması beklenen CHP Merkez Yönetim Kurulu listesini Sabah ele geçirdi. A Takımı'nı değiştiren Kılıçdaroğlu, yönetim kurulunu 18'den 12'ye düşürdü.

Partide yeni bir dönemi başlatacak muhtemel listede şu isimler yer alıyor:

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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe 11:05
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