Yol Durumu
  1. Karınca!
  2. Berat Albayrak'tan geçmiş olsun mesajı

, "çekil" baskısına dayanamadı. Kurmaylarını harcadı. taraftarları ise önünde eylem başlattı.

Duran adam
Genel Başkanı , tam 9 kez sandıkta hezimete uğradı. Hiçbirine aldırmadı. Koltuğa yapıştı, kaldı. taraftarlarının kurultay çağrısına da kulaklarını tıkadı.

Fakat tabandan baskılar artınca kurmaylarını topladı. İstifalarını aldı. Vitrini değiştireceğini açıkladı. Parti kapısında direniş yapan CHP'liler de manşeti attı: Duran Adam...



Twitter Yorumları:
Durun, daha demokrasiyi getirecek :)
İlla kasetini mi bulmak lazım gitmesi için?
İşte adam gibi adam, Yerinde !
Gitmesi için 9 seçim daha kaybetmesi lazım...
En iyisi Kemal Bey'i koltuğa zincirleyin, kalkamasın.
Kemal'i yedirmeyiz.
Dik dur Kemal reyiz!
Ssöylemde demokrat, eylemde diktatör.
Erdoğan en az 10 sene daha Başkanlığı garantiledi.
Hepimiz gideriz, Kılıçdaroğlu yine de değişmez.

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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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