CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, tam 9 kez sandıkta hezimete uğradı. Hiçbirine aldırmadı. Koltuğa yapıştı, kaldı. İnce taraftarlarının kurultay çağrısına da kulaklarını tıkadı.
Fakat tabandan baskılar artınca kurmaylarını topladı. İstifalarını aldı. Vitrini değiştireceğini açıkladı. Parti kapısında direniş yapan CHP'liler de manşeti attı: Duran Adam...
Twitter Yorumları:
Durun, daha demokrasiyi getirecek Kemal Bey:)
İlla kasetini mi bulmak lazım gitmesi için?
İşte adam gibi adam, Yerinde Duran Adam!
Gitmesi için 9 seçim daha kaybetmesi lazım...
En iyisi Kemal Bey'i koltuğa zincirleyin, kalkamasın.
Kemal'i yedirmeyiz.
Dik dur Kemal reyiz!
Ssöylemde demokrat, eylemde diktatör.
Erdoğan en az 10 sene daha Başkanlığı garantiledi.
Hepimiz gideriz, Kılıçdaroğlu yine de değişmez.
Fakat tabandan baskılar artınca kurmaylarını topladı. İstifalarını aldı. Vitrini değiştireceğini açıkladı. Parti kapısında direniş yapan CHP'liler de manşeti attı: Duran Adam...
Twitter Yorumları:
Durun, daha demokrasiyi getirecek Kemal Bey:)
İlla kasetini mi bulmak lazım gitmesi için?
İşte adam gibi adam, Yerinde Duran Adam!
Gitmesi için 9 seçim daha kaybetmesi lazım...
En iyisi Kemal Bey'i koltuğa zincirleyin, kalkamasın.
Kemal'i yedirmeyiz.
Dik dur Kemal reyiz!
Ssöylemde demokrat, eylemde diktatör.
Erdoğan en az 10 sene daha Başkanlığı garantiledi.
Hepimiz gideriz, Kılıçdaroğlu yine de değişmez.
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