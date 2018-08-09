Yol Durumu
  1. Recep Tayyip Erdoğan ismi verildi

Son dakika: Yardımcısı Oktay, 'daki felaketinin bilançosunu açıkladı

'da yaşanan felaketiyle ilgili açıklama yapan Yardımcısı Fuat Oktay, "66 konut, 264 iş yeri ve 60 araçta hasar tespit edildi. Zarar gören ailelerimizin hiçbiri mağdur eilmeyecek." dedi.

Ordudaki felaketin bilançosu açıklandı

Yardımcısı Oktay, felaketinin yaşandığı 'da son duruma ilişkin açıklama yaptı. Oktay, "Bir can kaybı olmadı. Hasarın boyutu alt seviyelerde. 66 konut, 264 işyeri ve 60 araç zarar gördü" dedi.

Son durum hakkında bilgi veren Oktay şunları söyledi:

"CAN KAYBI YOK, HASAR ALT SEVİYEDE"

"Sıkıntı yaşayan bölgelerimiz ve vatandaşlarımızla devletimizin tüm birimlerimiz olayları yakinen takip ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımız da yakinen takip etti. Şu an itibariyle durum şudur. Hamd olsun bir can kaybımız olmadı. Hasarın boyutu da çok yüksek gibi gösterilse de çok yüksek değil. Bunu da atlatacağız. Devletimizin tüm birimleri iş başında. Ulaştırma Bakanlığımız hızla çalışıyor. Yıkılan bu köprüleri yerine getireceğiz. Vatandaşlarımız mağdur edilmeyecektir. İlk andan beri yanlar��ndaydık, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Herhangi bir mağduriyet yaşanmayacaktır. Tüm vatandaşlarımızın ihtiyacı karşılanmıştır, ihtiyacı karşılanmayan vatandaşımız kalmamıştır. Bin civarı mevsimlik işçimiz vardı, tahliyesini tamamladık. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah böyle bir afet bir daha yaşanmaz.

"TEDBİRLERİMİZİ ALMAK ZORUNDAYIZ"

değişiyor, de bu değişimden payını alıyor. Bir zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var. Dere yataklarına inşaat konusunda hassas olmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızın, belediyelerimizin ve ilgili birimlerimizin hassas olmasını bekliyoruz. Afet olmadan tedbirlerimizi almak zorundayız."

Etiketler: , , , ,
  • 09 Ağustos 2018, Perşembe 13:12
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar