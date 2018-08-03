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Son dakika: krizi büyüyor! : için yeterli imza toplanamadı

'de muhalif isimler dün noter tasdikli 630 yı Genel Merkez'e sunduklarını söylemişlerdi. CHP'den yapılan açıklamada olağanüstü için gerekli olan 624 imzanın toplanamadığını belirtildi.

Kriz büyüyor! CHPden imza açıklaması

yönetiminden yapılan açıklamada, olağanüstü için yeterli toplanmadığı bildirildi. CHP'de dün muhalifler noter tasdikli olduğunu belirttikleri 630 imzayı teslim etmişti.

TOPLANAN İMZA SAYISININ 605 OLDUĞU DUYURULDU

Açıklamada, noter tasdikli imza sayısının 614 olduğu bildirildi. Bu imzalardan 4'ünün mükerrer olduğu, imza veren 5 kişinin ise artık delege olmadığı belirtildi. Böylece imza sayısının 605'e düştüğü belirtilen açıklamada, kurultay için yeterli imza olmadığı vurgulandı.

Teslimin ardından CHP'de genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan Muharrem Erkek, "yeterli sayıda imza verilmediğini" açıkladı ancak detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağını söyledi.

İMZA VEREN ÇOK SAYIDA DELEGE İMZASINI GERİ ÇEKTİ

Bu arada, imza veren çok sayıda delegenin de imzasını geri çektiği dile getirildi. Bunun tespit edilmesinin ardından kesin imza sayısının açıklanacağı duyuruldu.

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  • 03 Ağustos 2018, Cuma 13:20
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