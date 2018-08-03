+1 imzayla kurultaya

CHP Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer, bombayı patlattı. "1240 delege var. Gerekli imza sayısı 621. Biz 622 noter onaylı imzayı verdik" açıklamasını yaptı!
Böylece Olağanüstü Kurultay için geri sayım başladı. Kılıçdaroğlu yanlıları ise yine karşı çıktı. Sayının yeterli olmadığını vurguladı. İnceleme sürüyor!
Twitter Yorumları:
622 imzayı sayamayan CHP, 50 milyon oyu saymaya kalkıyor.
Önemli olan delege mi? Seçmen iradesinin hiç değeri yok mu?
Tam bir komedi! İyi ki CHP'li değilim.
Bence kapatın partiyi kardeşim! Kilit vurun gidin!
1250 imza da toplasanız Kurultay yapılmaz!
Bakalım kaç günde sayacaklar! Hesap Uzmanı Müdür, işbaşına!
Böylece Olağanüstü Kurultay için geri sayım başladı. Kılıçdaroğlu yanlıları ise yine karşı çıktı. Sayının yeterli olmadığını vurguladı. İnceleme sürüyor!
Twitter Yorumları:
622 imzayı sayamayan CHP, 50 milyon oyu saymaya kalkıyor.
Önemli olan delege mi? Seçmen iradesinin hiç değeri yok mu?
Tam bir komedi! İyi ki CHP'li değilim.
Bence kapatın partiyi kardeşim! Kilit vurun gidin!
1250 imza da toplasanız Kurultay yapılmaz!
Bakalım kaç günde sayacaklar! Hesap Uzmanı Müdür, işbaşına!
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