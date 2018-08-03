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Kurultay krizi büyüyor! 'de kayyum tehlikesi

'de 24 Haziran seçimlerinden sonra başlayan kurultay krizi dün muhaliflerin topladığı imzaları teslim etmesiyle birlikte doruk noktasına ulaştı. Genel Merkez "yeterli imza yok" derken yaşanan krizin mahkemeye taşınması durumunda CHP'ye kayyum ataması yapılabileceği bildirildi.

Kurultay krizi büyüyor! CHPde kayyum tehlikesi

Genel Başkanı hazin bir sona doğru ilerliyor.

Katıldığı 9 seçimden de hezimetle ayrılan Kılıçdaroğlu'na karşı 'yi destekleyen delegeler, noter huzurunda imza vererek olağanüstü kurultay istedi.

MUHARREM'İN B PLANI
İmzaların teslim edilmesinin ardından Genel Merkez'den yapılan ilk açıklamada, yeterli sayıya ulaşılamadığı belirtildi.

Muhaliflerde büyük bir gerilime neden olan bu açıklamanın ardından Muharrem İnce B planını yaptı.

KEMAL'İ DEVİRME YÜRÜYÜŞÜ​
CHP'den yapılacak resmi açıklamada; imzaların yeterli bulunmadığı ifade edilmesi durumunda, 630 delege ve tüm muhalifler Genel Merkez'e yürüyecek.

630 DELEGE 22 İL BAŞKANI
CHP içerisinden sızan bilgileri yazan Cumhuriyet Gazetesi, yapılacak basın açıklamasına 630 delegenin yanı sıra 22 il başkanının da katılacağını duyurdu.

CHP'de yaşanan krizin mahkemeye taşınması durumunda partiye kayyum atama tehlikesi de kapıda.

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  • 03 Ağustos 2018, Cuma 10:04
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