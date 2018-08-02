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'de imza komedisi sürüyor!

'de kurultay krizi giderek tırmanıyor. İnce nın 630 imza topladık açıklamasından sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı de, İnce tarafının topladığı imzalar için "Yeterli sayı yok" açıklaması yaptı.

CHPde imza komedisi sürüyor!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1 numaralı gündemi yine kurultay. Gün içerisinde partinin iki farklı cephesinden iki farklı açıklama geldi.

İNCE TARAFI: 630 İMZA TOPLADIK
Öğleden sonra Genel Merkezi'ne giden 'ye yakın isimler Gaye Usluer ve Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için 630 imza topladıklarını ve kurultaya gidilmesi gerektiğini ifade etti.

KILIÇDAROĞLU TARAFI: YETERLİ SAYI YOK
Kemal 'na yakın isimlerden Genel Başkan Yardımcısı ise yaptığı açıklamada; "İncelemeler tamamlandıktan sonra ayrıntılı bilgiyi sunacağız. İlk incelemelere göre olağanüstü kurultay için yeterli sayı yok." dedi.

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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe 19:16
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