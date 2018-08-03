Son dakika: ABD'nin skandal yaptırım kararına AK Parti'den sert tepki

Son dakika... AK Parti'den ABD'nin yaptırım kararına ilişkin açıklama yapıldı. AK Parti'den yapılan açıklamada, "Yaptırım kararı siyasidir, tehditkar dil asla kabul edilemez" denildi.
Ayrıntılar gelecek...
Son dakika... AK Parti'den ABD'nin yaptırım kararına ilişkin açıklama yapıldı. AK Parti'den yapılan açıklamada, "Yaptırım kararı siyasidir, tehditkar dil asla kabul edilemez" denildi.
Ayrıntılar gelecek...
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