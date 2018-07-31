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'de 'dan alçak saldırı!

’nin İlçesi Büyükçiftilk Beldesi Susak Deresi mevkiinde sivil araçla askeri personelin eşinin geçişi sırasında ’lıların önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Askerin eşi şehit oldu, 11 aylık bebeği ağır yaralandı

PKKdan alçak saldırı!
'nin ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden yola tuzaklanmış El Yapımı Patlayıcının () infilak etmesi sonucu bir askeri personelin eşi hayatını kaybederken, 11 aylık bebeği ise ağır yaralandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA!
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada "31 Temmuz 2018 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesi Susat Deresi mevkiinde askeri personel eşinin kullanmış olduğu sivil aracın geçişi esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden yola tuzaklanmış EYP'nin (El Yapımı Patlayıcı) infilak etmesi sonucu, askeri personelin eşi olay yerinde yaşamını yitirmiş, 11 aylık bebeği ise ağır yaralanmıştır. Yaralı bebeğin tedavisi sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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  • 31 Temmuz 2018, Salı 19:14
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