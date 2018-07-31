Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

ERDOĞAN 100 GÜNLÜK İCRAAT PROGRAMINI CUMA GÜNÜ PAYLAŞACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağı 100 günlük icraat programının detaylarının kabine toplantısında ele alındığını kaydeden Kalın, "Hem seçim döneminde vaat edilen projeleri hem de daha önce başlatılmış devam etmekte olan ya da bitirilecek olan projeleri kapsıyor. 400 civarında projenin bu 100 günlük icraat programı çerçevesinde detayları Kabine toplantısında ele alındı" şeklinde konuştu.

"ATAMALAR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TAMAMLANACAK"

100 günlük programda öncelikli amacın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin temel unsurlarının tamamlanması olduğunu, Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısı içinde oluşturulan yeni birimlerin, ofislerin, başkanlıkların, kurulların teşekküllerinin tamamlanması ve buralara üst düzey atamaların yapılması olduğunu kaydeden Kalın, "Bu çerçevede bir takım atamalar yapıldı. Önümüzdeki günlerde bu süreç hızlı bir şekilde tamamlanacak" diye konuştu.

100 günlük icraat programının açıklanmasında paralel olarak 2019-2023 dönemine ait stratejik planının kasım sonuna kadar hazırlanmış olacağını ifade eden Kalın, "Bizim öncelikli hedefimiz Türkiye'nin 2023 hedefleri çerçevesinde yeni sistemin de sunduğu imkanlarla bütün bakanlıklarımızın, ilgili kurum ve kuruluşlarımızın tam kapasite çalışarak bu hedeflere ulaşacak şekilde bir performans hayata geçirmesi" ifadelerini kullandı.

TERÖRLE MÜCADELE

İç ve dış tehditlere yönelik terörle mücadele konusunun da toplantıda ele alındığına dikkat çeken Kalın, "Güvenlik birimlerimiz arasında son dönemde yakalanmış olan eşgüdüm sahada da somut neticeler vermeye devam ediyor. Bütün güvenlik birimlerimiz kendi aralarında oluşturdukları eşgüdüm sayesinde teröre darbe üstüne darbe vurmaktadır" dedi.

Suriye'de devam eden savaşın siyasi bir çözüm yolu ile sonuçlandırılmasına yönelik bir dizi siyasi girişimin devam ettiğini de belirten Kalın, Soçi toplantıları ve Astana sürecini hatırlatarak, Türkiye'nin bu sürece etkin bir şekilde katkı vermeye devam edeceğini de belirtti. Kalın, Suriye kaynaklı terör tehditlerine karşı Türkiye'nin etkin mücadelesinin kararlı bir şekilde devam edeceğinin altını çizdi.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıkladı.

"TÜRKİYE ALTERNATİFSİZ DEĞİLDİR"

Kalın, Rahip Brunson'a ilişkin, "Türkiye tehdide asla pirim vermez. Türkiye'ye yönelik tehditkar dil kullanması asla kabul edilmez. Yaptırım dilini bir tehdit diline getirerek Türkiye'ye yüklenmenin kimseye faydası olmayacaktır. F-35'lerin Türkiye'ye verilmemesi bu Amerika'nın tek başına yürüttüğü bir proje değildir. Bunu engellemeye, geciktirmeye dönük bir adım atılması halinde Türkiye'nin başvuracağı bir hukuk vardır. İşin bu noktaya gelmesini arzu etmiyoruz. Bu işe nasıl zarar vereceğini görmeleri lazım. Herkesin Türk yargısına saygı duyması gerekir. Böyle bir adım atılması durumunda Türkiye'nin adımları hazırdır. Türkiye kolay gözden çıkarılacak ülke değildir, bunu herkesin bilmesi gerekir, F-35 olur başka mevzular olur, Türkiye alternatifsiz de değildir." ifadesini kullandı.

"DEVAM EDEN YARGI SÜRECİNE HERKESİN SAYGI DUYMASI GEREKİR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Rahip Brunson meselesiyle ilgili devam eden yargı sürecine herkesin saygı duyması gerekir." dedi.

"Münbiç planı, tasarlandığı şekilde uygulanmaya devam ediyor. Onun bir takvimi, belli unsurları var. Bunlar adım adım hayata geçiriliyor." şeklinde konuşan Kalın, ABD'nin yaptırım tehdidi hakkında, "Bu gerilimin Münbiç eylem planını olumsuz yönde etkilememesi bizim beklentimizdi, bu yönde bir adım görmedik." dedi.

Kalın sözlerine şunları ekledi:

"Cumhurbaşkanımızın pek çok devlet başkanı ile dönem dönem telefon görüşmeleri olabilir. Bugün, yarın belirlenen bir görüşme yok. Bu belirlenebilir. Bu hafta içerisinde Dışişleri Bakanımızın Pompeo ile bir görüşmesi olabilir. Afrin bölgesinin kontrolü büyük ölçüde Türkiye'de var. İdlib'de de 12 askeri gözlem noktasını kurduk. Şu ana kadar rejim kaynaklı herhangi bir saldırının olmaması için görüşmelerimiz devam etti, netice de aldık."

BEDELLİ ASKERLİK

Kalın bedelli askerliğe ilişkin ise, "Güzel bir süreç ilerliyor. Kanun tasarısı Meclis'ten geçti. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın imzalaması bekleniyor. Gerekli detayları Milli Güvenlik Bakanımız paylaşacak." dedi.

ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ

Kalın, Erdoğan'ın Bahçeli'yi kabulü hakında, "Olağanüstü ya da acil koduyla bir durum yok, zaman zaman bu tür görüşmeleri hep birlikte müşahede edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Kalın, "Orta vadeli programın açıklanmasıyla Türk ekonomisinin yapısal gücünün bütün sektörlere yansıtılması noktasında önemli adımlar atılacak." dedi.