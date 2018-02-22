İşte CHP-PKK işbirliğinin son kanıtı!

Türkiye'nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile iyice köşeye sıkışan ve çıkış noktası arayan terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Murat Karayılan, uluslararası kamuoyunda Türkiye'yi DEAŞ ile işbirliği içerisindeymiş gibi gösterme çabası içerisine girdi. CHP'li isimler de bu provokasyona çanak tuttu.

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​KARAYILAN'IN SİNSİ PLANI

Türkiye'de tutuklu bulunan DEAŞ'lı teröristlerin Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı düzenlenen operasyona katılmaları şartıyla serbest bırakıldıklarını iddia eden Karayılan, uluslararası kuruluşların bunu araştırmasını isteyerek destek talebinde bulundu.

CHP ÇANAK TUTTU

Terör örgütü liderinin bu yalanlarına yine bir CHP'li isim çanak tuttu. Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Karayılan'ın bu kara propagandası üzerine DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan daha sonrasında serbest bırakılan Afra Şaar isimli kişiyi TBMM gündemine taşıdı. Karayılan'ın yalanlarını gündeme getiren Nazlıaka, CHP-PKK işbirliğinin son kanıtı oldu.