İşte CHP-PKK işbirliğinin son kanıtı!

Türkiye'nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile iyice köşeye sıkışan ve çıkış noktası arayan terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Murat Karayılan, uluslararası kamuoyunda Türkiye'yi DEAŞ ile işbirliği içerisindeymiş gibi gösterme çabası içerisine girdi. CHP'li isimler de bu provokasyona çanak tuttu.
KARAYILAN'IN SİNSİ PLANI
Türkiye'de tutuklu bulunan DEAŞ'lı teröristlerin Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı düzenlenen operasyona katılmaları şartıyla serbest bırakıldıklarını iddia eden Karayılan, uluslararası kuruluşların bunu araştırmasını isteyerek destek talebinde bulundu.
CHP ÇANAK TUTTU
Terör örgütü liderinin bu yalanlarına yine bir CHP'li isim çanak tuttu. Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Karayılan'ın bu kara propagandası üzerine DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan daha sonrasında serbest bırakılan Afra Şaar isimli kişiyi TBMM gündemine taşıdı. Karayılan'ın yalanlarını gündeme getiren Nazlıaka, CHP-PKK işbirliğinin son kanıtı oldu.
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yırtma kendini nazlı kemal seni geri almaz yalanlarını al defol meclisten benim vergimden para alıyorsun haram zıkkım olsun burnundan gelsin inşallah
chp,ye geri dönebilmek için yapmıyacağı yalakalık yok.Bebek katili kara yılan bunların kulağına üflüyor bunlarda trollerine aktarıyor.Vekil değil sanki bebek katil çetelerin sözcüsü.Kaçak su kullanıcısı.
ULKEMIZDE NE KADAR COK HAIN KANSIZ VAR BILMEDEN AYNI SOKAKTA BERABER YURUDUGUMUZ BAZEN INSAN ZANNEDIP ALKISLADIGIMIZ AYNI HAVAYI TENEFFUS ETTIGIMIZ AYNI LOKANTADA YEMEK YEDIGIMIZ BILMEDEN UNLU FILOZOF BILIM ADAMI OFLU BABA BOSUNA SOYLEMEMIS DUNYADAKI EN TEHLIKELI DUSMAN HIC TANIMADIGINIZ DUSMANDIR DIYE ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN
yeter ki Türkiye aleyhine bir iş olsun. chp lilerin buna çanak tutmasından daha doğal bir şey olamaz. hainlik genlerinde var.
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