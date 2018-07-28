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Ana hare'kedi'

Yüzlerce aile Adnan Oktar ve örgütü hakkında suç duyurusu yaptı. Onlar arasında bir anne de vardı. Acılı kadın kızının 18 yaşındayken evlilik vaadiyle kandırıldığını anlattı. Dedektif tutup her şeyi araştırdı. Ancak artık kedicik olan evladını kurtaramadı

Ana harekedi
Adnan Oktar ve çetesi tutuklandı. Çok sayıda vatandaş da örgütten şikayetçi olmak için savcının kapısını çaldı. Onlar arasında acılı bir anne de vardı. İsmi gizli tutulan anne, kızının 15 yaşında Oktar tarafından kendilerinden nasıl uzaklaştırıldığını tek tek anlattı. İşte annenin ifadesi:

KIZIM HİÇ MUTLU DEĞİLDİ...
"Büyük kızım 15 yaşında dershaneye gittiği dönemde Bora Yıldız isimli biri ile tanıştı. Evlenmek istediler. İzin vermedim. 2015'te kızım Emre Teker adlı biriyle evlenmek istediğini belirtti. Emre, Amerika'ya gideceğini söyleyince nikah yaptık. Ancak kızım mutlu değildi.

5 BİN TL'YE DEDEKTİF TUTTU
Emre bizi Anadolu Hisarı'na çağırdı. Oraya gidince kızımın saçının platin sarısı, dudaklarının dolgu, kaşlarının kazınmış ve dövme yapılmış olduğunu gördüm. 5 bin TL'ye özel dedektif tuttum. Dedektif, kızımın ve Emre'nin Adnan Oktar grubuna dahil olduklarını söyledi. Bunu Emre'nin ailesine anlattım. Bir süre sonra kızım beni aradı. 'Beni küçük düşürdünüz' deyip telefonu kapattı. Ondan sonra kızımdan haber alamadım."



SEMA DALGIÇ

  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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