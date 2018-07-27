Yol Durumu
  1. Erdoğan: Afrika ile birlikte kazanmak istiyoruz

TBMM Başkanı Yıldırım af ile yıllar sonra yeniden öğrenci oldu

Dokuz Eylül Üniversitesinin 36. kuruluş yıl dönümü programına katılan TBMM Başkanı , yıllar önce devamsızlık dolayısıyla atıldığı ve af ile geri döndüğü Dokuz Eylül Üniversitesinde, “Dokuz Eylül’den atılan bir öğrenci olarak karşınızdayım, devamsızlıktan dolayı yanlış anlamayın” dedi.



TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye'de her türlü özgürlüğün sonuna kadar var olduğunu belirterek, "Bölücülere, FETÖ'çülere hiçbir şekilde özgürlük yok, geçit yok. Ay yıldızlı bayrağımız, vatanımız, devletimiz ve milletimiz, ülkesiyle milletiyle bölünmez bütünlüğümüz asla üzerinde tartışacağımız, konuşacağımız meselelerden değildir." dedi.

Etiketler: , , ,
  • 27 Temmuz 2018, Cuma 22:59
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar