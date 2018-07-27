TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye'de her türlü özgürlüğün sonuna kadar var olduğunu belirterek, "Bölücülere, FETÖ'çülere hiçbir şekilde özgürlük yok, geçit yok. Ay yıldızlı bayrağımız, vatanımız, devletimiz ve milletimiz, ülkesiyle milletiyle bölünmez bütünlüğümüz asla üzerinde tartışacağımız, konuşacağımız meselelerden değildir." dedi.
TBMM Başkanı Yıldırım af ile yıllar sonra yeniden öğrenci oldu
Dokuz Eylül Üniversitesinin 36. kuruluş yıl dönümü programına katılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yıllar önce devamsızlık dolayısıyla atıldığı ve af ile geri döndüğü Dokuz Eylül Üniversitesinde, “Dokuz Eylül’den atılan bir öğrenci olarak karşınızdayım, devamsızlıktan dolayı yanlış anlamayın” dedi.
Etiketler: Binali Yıldırım , yüksek lisans , İzmir , Türkiye
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