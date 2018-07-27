TBMM Başkanı Yıldırım af ile yıllar sonra yeniden öğrenci oldu





TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye'de her türlü özgürlüğün sonuna kadar var olduğunu belirterek, "Bölücülere, FETÖ'çülere hiçbir şekilde özgürlük yok, geçit yok. Ay yıldızlı bayrağımız, vatanımız, devletimiz ve milletimiz, ülkesiyle milletiyle bölünmez bütünlüğümüz asla üzerinde tartışacağımız, konuşacağımız meselelerden değildir." dedi.

