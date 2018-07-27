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A'kedi'misyen

ve grubu, genç kızları tuzağa düşürmek için kedicikleri kullandı. Koç, Sabancı ve ’nde çok sayıda kadın akademisyen, gözaltına alındı. Zanlılar arasında tıp fakültesi yardımcı dekanı bile vardı. Bunların amacı örgüte kazandırmaktı...

Akedimisyen
Türkiye ve grubuna yönelik operasyona kilitlendi. Oktar ve ekibi tutuklanırken soruşturma üniversitelere kadar girdi. Örgüt mensubu kadınların Türkiye'nin en köklü üniversitelerinde akademisyen olarak görev yaptıkları belirlendi.

BACILAR GRUBUNDALAR
Rektörü Özel Kalemi Ebru Barutçu, Tıp Fakültesi Yardımcı Dekanı Sermin Karakale ve Mühendislik Fakültesi Dekanlığı İdari Koordinatörü Ebru Fişek tutuklanıp hapse gönderildi. Karakale'nin örgütün çalışan 'Bacılar' grubunda yer aldığı kaydedildi. Fişek'in, Oktar adına çıkan makalelerin yazımında görev yaptığı belirtildi. öğretim üyesi Meltem Süngür ile Necla Göver'in ise "çalışan bacılar" grubunda yer aldığı ve kazancını örgüte aktardığı öğrenildi. Coğrafya bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gaye Ertin'in de örgüte kazandırmakla görevli olduğu tespit edildi. Ayrıca Ertin'in 14 yaşındaki erkek çocuğu istismarla suçlandığı belirlendi. Süngür, Göver ve Ertin'in de tutuklandığı öğrenildi.



Adnan Oktar, Cezaevi'ne konuldu.

SORUŞTURMA NETANYAHU'YA UZANDI
ADNAN Oktar örgütüne yönelik soruşturmada şüphelilerin HTS (telefon görüşme trafiği) kayıtları incelendi. Örgütün ve ABD telefonlarıyla çok sayıda irtibatı tespit edildi. Bu kapsamda örgütün, İsrail Başbakanı Netanyahu ile ilişkisi de mercek altına alındı. Firari Tarkan Yavaş, Oktar Babuna, Ulviye Didem Ürer, Ayşegül Hüma Babuna ve Aylin Atmaca'nın HTS kayıtlarında özellikle İsrail telefonlarıyla sık görüştükleri belirlendi.

KOZMİK BULUŞMA
ADNAN Oktar'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'yle irtibatının detayları ayyuka çıktı. Oktar'ın Balyoz kumpasının baş aktörü ile buluştuğu saptandı. Baransu'nun tutuklanmadan 1 hafta önce Oktar'ı villasında ziyaret ettiği anlaşıldı. Ayrıca, bir savcının Oktar'a A9 TV'deki yayında Gülen'i övmesini söylediği de öğrenildi.


MEVLÜT YÜKSEL - SEMA DALGIÇ - FATİH ULAŞ
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