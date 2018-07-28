Askerlikte yeni sistem! Tarih belli oldu
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeni bir askerlik sistemi üzerinde çalışıldığını açıklamasının üzerine dikkatler bu çalışmaya yöneldi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, yeni sistem için tarihi, "Ekimden sonra" diye açıklarken, kulislerde 9 aylık tek tip sistem konuşuluyor.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeni bir askerlik sistemi üzerinde çalışıldığını açıklamasının üzerine dikkatler bu çalışmaya yöneldi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, yeni sistem için tarihi, "Ekimden sonra" diye açıklarken, kulislerde 9 aylık tek tip sistem konuşuluyor.
28 Temmuz 2018 Cumartesi, 04:37:58 Güncelleme: 04:41:28
Askerlikte yeni sistem! Tarih belli oldu
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, salı günkü grup toplantısı sırasında "Gereken hazırlıkların ve planlamaların yapılmasının ardından Türkiye'yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerliksistemine kavuşturmuş olacağız" dedi. Bunun üzerine dikkatler yeni sistemin ayrıntılarına çevrildi.
Askerlikte yeni sistem! Tarih belli oldu
Askerlikte yeni sistem! Tarih belli oldu
Askerlikte yeni sistem! Tarih belli oldu
Türkiye'nin milli ordu gerçeği, vatandaşla ordu arasındaki ilişki, yani aralarındaki gönül köprüsünün korunması, Türkiye'nin terörle mücadelesi ve bu çerçevedeki ihtiyaçlar, Türkiye'nin nüfus artış hızı ve gelecek perspektifi ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kapasitesi ve ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran bir çalışma yürütülüyor. Bir başka gerçek de, askerliğin ordu dışında ilgilendirdiği alanların da bulunması.
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