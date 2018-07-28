Askerlikte yeni sistem! Tarih belli oldu

Türkiye'nin milli ordu gerçeği, vatandaşla ordu arasındaki ilişki, yani aralarındaki gönül köprüsünün korunması, Türkiye'nin terörle mücadelesi ve bu çerçevedeki ihtiyaçlar, Türkiye'nin nüfus artış hızı ve gelecek perspektifi ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kapasitesi ve ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran bir çalışma yürütülüyor. Bir başka gerçek de, askerliğin ordu dışında ilgilendirdiği alanların da bulunması.