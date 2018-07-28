Yol Durumu

Askerlikte yeni sistem! Tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeni bir askerlik sistemi üzerinde çalışıldığını açıklamasının üzerine dikkatler bu çalışmaya yöneldi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, yeni sistem için tarihi, "Ekimden sonra" diye açıklarken, kulislerde 9 aylık tek tip sistem konuşuluyor.

28 Temmuz 2018 Cumartesi, 04:37:58 Güncelleme: 04:41:28
Askerlikte yeni sistem! Tarih belli oldu
  • 1
  • 12
Askerlikte yeni sistem! Tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, salı günkü grup toplantısı sırasında "Gereken hazırlıkların ve planlamaların yapılmasının ardından Türkiye'yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerliksistemine kavuşturmuş olacağız" dedi. Bunun üzerine dikkatler yeni sistemin ayrıntılarına çevrildi.

Askerlikte yeni sistem! Tarih belli oldu
  • 2
  • 12
Askerlikte yeni sistem! Tarih belli oldu

TARTIŞMALARI SONLANDIRACAK

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, yeni sistemin amacını, ihtiyaçları karşılayıp tartışmaları sonlandıracak ve herkes için öngörülebilir olacak diye açıkladı. Bostancı, şu açıklamayı yaptı:

Askerlikte yeni sistem! Tarih belli oldu
  • 3
  • 12
Askerlikte yeni sistem! Tarih belli oldu

"Askerlik toplumun tümünü ilgilendiren önemli bir konu. Bu konuda yeni bir düzenlemeye giderken göz önünde bulundurduğumuz önemli hususlar var. Bu konudaki çalışmada da bütün bu hususlar dikkate alınıyor.

Askerlikte yeni sistem! Tarih belli oldu
  • 4
  • 12
Askerlikte yeni sistem! Tarih belli oldu

Türkiye'nin milli ordu gerçeği, vatandaşla ordu arasındaki ilişki, yani aralarındaki gönül köprüsünün korunması, Türkiye'nin terörle mücadelesi ve bu çerçevedeki ihtiyaçlar, Türkiye'nin nüfus artış hızı ve gelecek perspektifi ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kapasitesi ve ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran bir çalışma yürütülüyor. Bir başka gerçek de, askerliğin ordu dışında ilgilendirdiği alanların da bulunması.

Askerlikte yeni sistem! Tarih belli oldu
  • 5
  • 12
Askerlikte yeni sistem! Tarih belli oldu

Ayrıca, yığılmaları eritmek için zaman zaman çıkarılan bedelli gibi düzenlemelerin yol açtığı tartışmalar da var. Bütün bunlar bu çalışma kapsamında değerlendiriliyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
5 sn kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi aile fotoğrafı çekiminde yer aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi aile fotoğrafı çekiminde yer aldı