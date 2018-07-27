Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, ABD'li mevkidaşı ile yaptığı görüşmeye ilişkin ayrıntılar verildi. Açıklamada ''Sayın bakan kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceğimizi vurguladı. Hukuk kurallarının herkes için geçerli olduğunun altı çizildi'' denildi.
Ayrıntılar gelecek...
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