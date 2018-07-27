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Çavuşoğlu- görüşmesinin ayrıntıları

: ile yapılan görüşmede kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceğimizi vurguladık.

Kriz sonrası ilk temas! Türkiyeden ABDye rest

Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, ABD'li mevkidaşı ile yaptığı görüşmeye ilişkin ayrıntılar verildi. Açıklamada ''Sayın bakan kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceğimizi vurguladı. Hukuk kurallarının herkes için geçerli olduğunun altı çizildi'' denildi.

Ayrıntılar gelecek...

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  • 27 Temmuz 2018, Cuma 17:49
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