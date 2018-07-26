Trump'ın tehditlerine Türkiye'den tokat gibi tepkiler!

ABD'den gelen skandalar tehditlere karşı Türkiye'den tokat gibi cevaplar ardı ardına geldi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "ABD yönetiminin açıklamalarının, bir NATO müttefiki olan ülkemize yönelik kullanılan tehditkar dilin kabul edilmesi mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Papaz Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde "Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı" şeklindeki tehdidine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD yönetiminin açıklamalarının bir NATO müttefiki olan Türkiye'ye yönelik kullanılan tehditkar dilin kabul edilmesinin mümkün olmadığına dikkati çeken Kalın, şunları kaydetti:

"FETÖ konusunda bugüne kadar hiçbir adım atmayan Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, bağımsız Türk yargısının yetki alanında olan bir hususu bahane ederek Türkiye'ye karşı tehditler savurarak netice alamayacağını bilmelidir.

Amerika Birleşik Devletleri, kendi çıkarlarına ve müttefiklik ilişkimize daha çok zarar vermeden, bir an önce tavırlarını gözden geçirerek yapıcı bir zemine dönmelidir."

UCUZ TEHDİTLERE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Papaz Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde "Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı" şeklindeki tehdidine ilişkin "Ucuz tehditlere tahammülümüz yok. ABD Türk yargısının kararına saygı duymak zorunda" dedi.



"TÜRKİYE'YE KİMSE DİKTE EDEMEZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Papaz Brunson'la ilgili açıklamalarına Twitter hesabından yanıt verdi. Çavuşoğlu, Trump'ın, Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulanacağı şeklindeki sözlerine cevap olarak "Kimse Türkiye'ye dayatmada bulunamaz" dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da Trump ve Başkan Yardımcısı Pence'in Türkiye'ye yönelik sosyal medya paylaşımları hakkındaki soruya verdiği cevapta "Türkiye hukukun üstünlüğünü esas alan köklü bir demokratik geleneğe ve siyasi düzene sahip egemen bir devlettir. Türkiye'ye kimse emir veremez ve tehdit edemez" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Papaz Brunson'la ilgili açıklamalarına yanıt verdi. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın, Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulanacağı şeklindeki sözlerine cevap olarak "Kimse Türkiye'ye dayatmada bulunamaz. Hiç kimsenin tehdidine müsamaha edemeyiz. Hukukun üstünlüğü istisnasız herkes için geçerlidir" dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da Trump ve Başkan Yardımcısı Pence'in Türkiye'ye yönelik sosyal medya paylaşımları hakkındaki soruya verdiği cevapta "Türkiye hukukun üstünlüğünü esas alan köklü bir demokratik geleneğe ve siyasi düzene sahip egemen bir devlettir. Türkiye'ye kimse emir veremez ve tehdit edemez. Türkiye'ye karşı tehditkar bir dil kullanılması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un şunları söyledi: "Ülkemiz, ABD ile ilişkilerini düzeltmek için bugüne kadar gereken siyasi iradeyi ortaya koymuş ve üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. ABD Yönetimi'nin ülkelerimiz arasındaki müttefiklik ve dostluk ilişkilerini hiçe sayan tehditkar mesajlarını kabul etmemiz mümkün değildir. Brunson davası hakkında Amerikalı muhataplarımıza çeşitli vesilelerle gerekli açıklamalar yapılmış ve konunun bağımsız Türk yargısının yetki alanında olduğu açık bir şekilde vurgulanmıştır. ABD Yönetimini biran önce bu yanlış söylemi bir kenara bırakarak bugüne kadar sürdürdüğümüz yapıcı diyalog çerçevesine dönmeye davet ediyoruz."



TÜRKİYE'YE KİMSE EMİR VEREMEZ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Başkanı Donald Trump ve Yardımcısı Mike Pence'in, ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacakları şeklindeki tehdidine yanıt vererek, "Türkiye'ye kimse emir veremez ve tehdit edemez. Türkiye'ye karşı tehditkar bir dil kullanılması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Sözcü Aksoy, ABD Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı Pence'in, Türkiye'ye yönelik sosyal medya paylaşımları hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Türkiye'nin, hukukun üstünlüğünü esas alan köklü bir demokratik geleneğe ve siyasi düzene sahip egemen bir devlet olduğunu vurgulayan Aksoy, "Türkiye'ye kimse emir veremez ve tehdit edemez. Türkiye'ye karşı tehditkar bir dil kullanılması kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, Türkiye'nin ABD ile ilişkilerini düzeltmek için bugüne kadar gereken siyasi iradeyi ortaya koyduğuna ve üzerine düşeni fazlasıyla yaptığına dikkati çekerek, "ABD yönetiminin ülkelerimiz arasındaki müttefiklik ve dostluk ilişkilerini hiçe sayan tehditkar mesajlarını kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerine yer verdi.