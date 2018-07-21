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örgütünün li konuşmaları çözüldü

ve örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, müşteki ve itirafçıların verdiği ifadeler sonrasında örgütün li konuşmaları deşifre edildi.

Adnan Oktar örgütünün şifreleri çözüldü

ve grubunun 8 aylık dinlenen telefon görüşmelerinde kullanılan li görüşmeler, itirafçı ve müştekilerin verdiği bilgilerle deşifre edildi. Örgüt üyelerinin birbirleri ile yaptıkları telefon görüşmelerinde kullanılan bazı kelimelerin şifreleri Habertürk'teki iddialara göre şöyle sıralandı:

Ailem çağırıyor : Adnan Oktar çağırıyor

Teyzem çağırdı : Çok acil Adnan Oktar çağırdı

Arkasından dedikodu yaptık: Mağdurla yaşamak

Yemek midesini bozdu: Mağdur birliktelik yaşamadı

Telefonla konuştunuz mu?: Mağdurun görüntüsünü kaydettiniz mi?

10 kilo et geldi : 10 bin TL örgüte para geldi.

100 kilo toprak geldi : 100 bın TL çek geldi.

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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi 09:10
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