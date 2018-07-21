Ekranlarda "dans" etti. Kedicikleriyle pozlar verdi. Ancak geçtiğimiz günlerde başlatılan operasyon Adnan Oktar ile "Kedicikler"in gerçek yüzünü ortaya serdi. Elebaşı Adnan Oktar dahil 168 üyesi tutuklanan suç örgütüyle ilgili yeni bilgiler tespit edildi. Örgütün Fetullahçı Terör Örgütü'nün adeta "kaset" destekçisi olduğu belirlendi. Bu kapsamda Ümraniye'de bir deponun basıldığı ve örgütün dijital arşivinin ele geçirildiği bildirildi. 2 bin 500 adet telefon, laptop ve harddisklerden oluşan arşivin incelenmesi için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekibin oluşturulduğu kaydedildi. Bir kamyona yüklenerek Emniyete götürülen dijital malzemelerin deşifre edilmesiyle örgütün tüm yönleriyle deşifre edileceği belirtildi.
Montaj pa'kedi'
Oktar ve Kedicikleri tutuklandı. Örgütün, FETÖ’nün kaset ve montaj kumpaslarını hazırladığı anlaşıldı. 2 bin 500 adet telefon ve harddisklerden oluşan arşivin incelenmesi için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki özel bir ekip düğmeye bastı...
Ekranlarda "dans" etti. Kedicikleriyle pozlar verdi. Ancak geçtiğimiz günlerde başlatılan operasyon Adnan Oktar ile "Kedicikler"in gerçek yüzünü ortaya serdi. Elebaşı Adnan Oktar dahil 168 üyesi tutuklanan suç örgütüyle ilgili yeni bilgiler tespit edildi. Örgütün Fetullahçı Terör Örgütü'nün adeta "kaset" destekçisi olduğu belirlendi. Bu kapsamda Ümraniye'de bir deponun basıldığı ve örgütün dijital arşivinin ele geçirildiği bildirildi. 2 bin 500 adet telefon, laptop ve harddisklerden oluşan arşivin incelenmesi için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekibin oluşturulduğu kaydedildi. Bir kamyona yüklenerek Emniyete götürülen dijital malzemelerin deşifre edilmesiyle örgütün tüm yönleriyle deşifre edileceği belirtildi.
Etiketler: siber suç mücadele şube müdürlük , Mimar Sinan Üniversitesi , Adnan Oktar , Çırağan Sarayı , FETÖ
- 21 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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