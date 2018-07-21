Montaj pa'kedi'

"dans" etti. Kedicikleriyle pozlar verdi. Ancak geçtiğimiz günlerde başlatılan operasyon Adnan Oktar ile "Kedicikler"in gerçek yüzünü ortaya serdi. Elebaşı Adnan Oktar dahil 168 üyesi tutuklanan suç örgütüyle ilgili yeni bilgiler tespit edildi. Örgütün Fetullahçı Terör Örgütü'nün adeta "kaset" destekçisi olduğu belirlendi. Bu kapsamda Ümraniye'de bir deponun basıldığı ve örgütün dijital arşivinin ele geçirildiği bildirildi. 2 bin 500 adet telefon, laptop ve harddisklerden oluşan arşivin incelenmesi için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekibin oluşturulduğu kaydedildi. Bir kamyona yüklenerek Emniyete götürülen dijital malzemelerin deşifre edilmesiyle örgütün tüm yönleriyle deşifre edileceği belirtildi.