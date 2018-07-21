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5 Bakanlığın bakan yardımcıları belli oldu!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlıklara bakan yardımcısı ataması yapıldı.

5 Bakanlığın bakan yardımcıları belli oldu!

Cumhurbaşkanı , Gençlik ve , Sağlık, Kültür ve ile Ulaştırma Bakanlıklarına bakan yardımcıları atadı.

Atamalar şu şekilde:

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Cengiz Öner, Hilmi Bilgin, Selahaddin Menteş, Yıldız Seferinoğlu,

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, ve Sinan Aksu,

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Nadir Alparslan, Ömer Arısoy,

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Prof. Dr. Muhammet Güven,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Enver İskurt, Dr. Ömer Fatih Sayan, Selim Dursun atandı.

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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi 02:15
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