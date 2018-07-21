5 Bakanlığın bakan yardımcıları belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlıklarına bakan yardımcıları atadı.
Atamalar şu şekilde:
Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Cengiz Öner, Hilmi Bilgin, Selahaddin Menteş, Yıldız Seferinoğlu,
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Hamza Yerlikaya ve Sinan Aksu,
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Nadir Alparslan, Ömer Arısoy,
Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Prof. Dr. Muhammet Güven,
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Enver İskurt, Dr. Ömer Fatih Sayan, Selim Dursun atandı.
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