2018 DGS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

DGS sınav tarihi, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü saat 10:15'te yapılacak. Sınav süresi 150 dakika olarak açıklanırken, ÖSYM'nin geçen sene başlattığı 15 dakika kuralı, bu sınavda da uygulanması bekleniyor. DGS soruları ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabı ise şu anda net değil! Sınav günü veya sınavdan birkaç gün soruların yayınlanması tahmin ediliyor. 2018 DGS soru ve cevapları yayınlandığında haber7.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

2018 DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) puan hesaplama işlemi için elbette başta sonuçların elde edilmesi gerekiyor. Çoktan seçmeli testler ile alınmış puanlar ile hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar, ön lisans başarı puanları harmanlanarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanıyor. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacak. İşte formül...

DGS Sözel: 87.747 + (Sözel net x 1.681) + (Sayısal Net x 0.315) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

DGS Sayısal: 105.536 + (Sözel Net x 0.336) + (Sayısal Net x 1.575) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

DGS Eşit Ağırlık: 96.642 + (Sözel Net x 1.009) + (Sayısal Net x 0.945) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı: Bölümünü iyi dereceyle bitirenler 80, orta sıralarda bitirenler 65, son sıralarda bitirenler 50 olarak girebilir.

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri ayrı olmak üzere, adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Tüm adayların sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuçları 16 Ağustos'ta ilan edilecek.

​DGS SINAVI NASILDI?

Dgs de 60 türkçe sorusunun 55 i paragraf olması üzdü

Benim gibi istese yapacak ama çalışmadığı için hak ettiğinden daha az not alacak tiplere ders niteliğinde kolay bi sınavdı

Sayın @OSYMbaskanligi bugün gerçekleşen #dgs sınavı düzey olarak yükseklisans düzeyindeydi bu kadar zor soru sormanız gerekmezdi. Yani lisans sınavına mı giriyoruz doktora mı yapıyoruz anlamak ne mümkün

50 tl verip YKS sınavına giriyorsun 3 tane şeker veriyorlar, 80 tl verip DGS sınavına giriyorsun şeker vermiyorlar.

11 mat yapabildim zaman niye o kadar çabuk geçti anlamadım dgs herhalde zaman sıkıntısının en fazla yaşandığı sınavdır

DGS sınavından çıkan adaylar, sosyal medya platformları aracılığıyla sınavın kritiğini yaptı. İşte, onlardan bazıları;

DGS geçen seneye nazaran çok kolaydı. Hiç çalışmadan, liseden kalma matematik bilgimle 40 matematik yaptım, kalan 20'yi salladım. Geçen sene aynı şartlarda 25 tane yapmıştım.

3 senedir giriyom en kolayı buydu buna da hiç çalışmadım hayattaki şansım

Dgs sayesinde ornitorenk denen hayvanın yaşam stili öğrendim, teşekkürler

Dgs sözeli 1.5 saatte bitirdim diyen yalancıdır.

Dgs zormuş kpss de geçsin o da zorsa ben çalışmaya başlıyayım, bir lys vakası daha yaşamak istemiyorum

Ayrıca sözel bölüm diye açtık matematik soruları çıktı karşımıza. Matematik ne zaman sözel oldu

Şeker vermezler diye şekerlerimi yanımda götürdüm içeri almadılar, şekersiz kaldım. Sonra da vay efendim niye sınav iyi geçmedi geçmez tabi