Adnan Oktar, Edirne’ye sevk edilecek

Tutuklandıktan sonra Silivri Cezaevi'ne gönderilen ve orada tek başına tecrit bölümünde kalan Adnan Oktar'ın Edirne F Tipi Cezaevi'ne nakledilmesine karar verildi. Oktar, Edirne'ye sevk edilecek.
ÜNLÜ İSİMLERİN CEZAEVİ
Edirne F tipi cezaevinde kamuoyunun yakından bildiği isimler var. İbrahim Tatlıses saldırısının faili Abdullah Uçmak, HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Edirne'de yakalanan Yunan askerleri de kalıyor.
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