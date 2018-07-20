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nezarethanede görüntülendi

Emniyette sorgusu yapıldıktan sonra Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen 'ın hakim karşısına çıkmadan önce adliye nezarethanesindeki umutsuz bekleyişinin fotoğrafı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta yapılan operasyonla sabah saatlerinde gözaltına alınan, dün sabah saatlerinde ise tutuklanan Adnan Oktar Metris Cezaevi'nin yolunu tuttu.

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  • 20 Temmuz 2018, Cuma 08:27
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