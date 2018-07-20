Geçtiğimiz hafta yapılan operasyonla sabah saatlerinde gözaltına alınan, dün sabah saatlerinde ise tutuklanan Adnan Oktar Metris Cezaevi'nin yolunu tuttu.
Adnan Oktar nezarethanede görüntülendi
Emniyette sorgusu yapıldıktan sonra Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen Adnan Oktar'ın hakim karşısına çıkmadan önce adliye nezarethanesindeki umutsuz bekleyişinin fotoğrafı ortaya çıktı.
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