OHAL sonrası terör örgütleriyle mücadele kapsamında, bazı kanunlarda değişiklik içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

OHAL DÜN KALDIRILDI

​15 Temmuz Darbe girişiminden sonra ilan edilen olağanüstü hal uygulaması (OHAL) kaldırıldı.FETÖ darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL, 730 gün sonra kalktı. OHAL sürecinde, otuzun üzerinde KHK çıkarıldı. KHK'lar ile askeri okulların kapatılması, kamu personelin ihracı, evlilik programları ve kış lastiği uygulamasına kadar pek çok konuda düzenleme yapıldı. İhraçlar dahil tüm KHK'lar Meclis'te, kanunlaştı.

Kaynak Yeniçağ: OHAL Kaldırıldı!