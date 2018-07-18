İşte isim isim Adnan Oktarın kedicikleri ve Adnan Oktarın örgüt şeması

Adnan Oktar örgütü hakkında 235 gözaltı kararı verildi ve bu isimlerden 186'sı gözaltına alındı. Başta örgütün 2 numarası olan Tarkan Yavaş olmak üzere 50 yakın isim her yerde aranıyor. Sosyal medyada örgütün propagandasını yapan isimler birer birer tespit edilirken, yurtdışına kaçan örgüt üyelerinin Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalara başlandı. Gözaltına alınan 235 örgüt mensubunun emniyet kayıtlarında ise ilginç detaylar yer alıyor.

ÖRGÜTTE BAKIN KİMLER VAR VE GÖREVLERİ NE?