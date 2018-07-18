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İşte isim isim Adnan Oktar'ın kedicikleri ve Adnan Oktar'ın örgüt şeması

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı giderek artıyor. Adnan Oktar'ın kamuoyunda kedicikler olarak bilinen kadınların da dahil olduğu örgütünün şeması da ortaya çıktı. İşte isim isim görevleriyle Adnan Oktar'ın örgütü...

17 Temmuz 2018 Salı, 00:20:53 Güncelleme: 13:56:59
İşte isim isim Adnan Oktar'ın kedicikleri ve Adnan Oktar'ın örgüt şeması
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İşte isim isim Adnan Oktarın kedicikleri ve Adnan Oktarın örgüt şeması

Adnan Oktar örgütü hakkında 235 gözaltı kararı verildi ve bu isimlerden 186'sı gözaltına alındı. Başta örgütün 2 numarası olan Tarkan Yavaş olmak üzere 50 yakın isim her yerde aranıyor. Sosyal medyada örgütün propagandasını yapan isimler birer birer tespit edilirken, yurtdışına kaçan örgüt üyelerinin Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalara başlandı. Gözaltına alınan 235 örgüt mensubunun emniyet kayıtlarında ise ilginç detaylar yer alıyor.

ÖRGÜTTE BAKIN KİMLER VAR VE GÖREVLERİ NE?

İşte isim isim Adnan Oktar'ın kedicikleri ve Adnan Oktar'ın örgüt şeması
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İşte isim isim Adnan Oktarın kedicikleri ve Adnan Oktarın örgüt şeması

Adnan OKTAR

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen oeprasyonda yakalanan Adnan Oktar örgütün lideri, her türlü konuda mutlak onay için tek merci. Oktar'ın örgütünde farklı görevlerde bulunan ilginç isimler var. İşte o isimler ve görevleri...

İşte isim isim Adnan Oktar'ın kedicikleri ve Adnan Oktar'ın örgüt şeması
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İşte isim isim Adnan Oktarın kedicikleri ve Adnan Oktarın örgüt şeması

Ulviye Didem ÜRER

Kod ismi: Dido. Adnan Oktar'dan sonra örgütteki iki numara. Dragos ismi verilen örgüt merkezinde Adnan Oktar ile beraber yaşar. Her konuda Adnan Oktar'ın "ben olmazsam ona sorun" dediği kişi. Adnan Oktar adına sözcü olarak konuşabilir. Örgütteki hücre sisteminin dışında olan ve her bilgiyi bilen 5 kişiden biridir. Çeşitli erkeklerin örgüte faydalı hale gelmesi için sosyal hesapları üzerinden flört eder.

İşte isim isim Adnan Oktar'ın kedicikleri ve Adnan Oktar'ın örgüt şeması
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İşte isim isim Adnan Oktarın kedicikleri ve Adnan Oktarın örgüt şeması

Tarkan YAVAŞ

Kardeşler grubunun baş yöneticisi, Adnan Oktar adına sözcü olarak konuşabilir. Kardeşler grubunun en üst düzey yöneticisi. Dragos ismi verilen örgüt merkezinde yaşar. Adnan Oktar adına, onun sözcüsü olarak konuşabilir. Hukuk dahil her konuda bilgi sahibidir ve inisiyatif kullanabilir.

İşte isim isim Adnan Oktar'ın kedicikleri ve Adnan Oktar'ın örgüt şeması
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İşte isim isim Adnan Oktarın kedicikleri ve Adnan Oktarın örgüt şeması

Merve BÜYÜKBAYRAK

Kod ismi: Fevzi. Kandilli'deki Dragos ismi verilen örgüt merkezinde Adnan Oktar ile birlikte yaşar. Yönetici bacıdır. Adnan Oktar'ın özel işleri dahil, hukuk, Dragos'a para akışı, takip edilmesi gereken her türlü dosya, kiralanacak veya satın alınacak evlere karar verilmesi ve grup evlerinde kalan bacılar ile ilgili işleri takip eder, yönetir. Dijital ortama çok fazla örgüt hakkında bilgi yükler ve bunları şifreli dosyalarda tutar. Dragostaki kasayı yönetir. Örgütten ayrılanlara karşı yürütülen iftira ve itibarsızlatırma kampanyasının içeriklerini oluşturur.Örgütteki hücre sisteminin dışında olan ve her bilgiyi bilen 5 kişiden biridir.

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