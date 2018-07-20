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örgütünde lityum hapı detayı

ve suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon sonrası örgüte yönelik araştırmalar sürerken, kan donduran ayrıntılar bir bir gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Kedicikler olarak bilinen örgütün kadın üyelerine bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan "lityum hapı" verildiği ve kediciklerin de bu sayede dış dünyada olan biteni farklı şekilde algıladığı ortaya çıktı.

Adnan Oktar örgütünde lityum hapı detayı

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonla ilgili Emniyet kaynaklarının verdiği bilgiler dikkat çekici. Buna göre, erkeklerde örgütte yükselme kriteri Adnan Oktar'a getirdiğiniz para ve kadınla eşdeğer.

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  • 20 Temmuz 2018, Cuma 07:12
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