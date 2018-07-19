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Dışişleri'nden 'e sert tepki!

yaptığı açıklamada, " Parlamentosunda bugün kabul edilen '' yasası evrensel hukuk ilkelerini ayaklar altına almakta ve İsrail vatandaşı lilerin haklarını hiçe saymaktadır" ifadelerine yer verdi.

Dışişlerinden İsraile sert tepki!

, " Parlamentosunda kabul edilen yasasının evrensel hukuk ilkelerini ayaklar altına aldığını ve İsrail vatandaşı lilerin haklarını hiçe saydığını" bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail meclisinde bugün onaylanan "Yahudi Ulus Devleti" yasasına tepki gösterildi.

Açıklamada, "İsrail Parlamentosunda bugün kabul edilen Yahudi Ulus Devleti yasası evrensel hukuk ilkelerini ayaklar altına almakta ve İsrail vatandaşı Filistinlilerin haklarını hiçe saymaktadır." ifadesine yer verildi.

Yasada İsrail'in işgal altında tuttuğu 'ün başkent olarak ilan edilmesinin uluslararası toplum bakımından "yok hükmünde" olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı yasada kararlarıyla hukuk dışılığı defaten tescillenmiş yerleşimlerin teşvik edilmesi ise asla kabul edilemez. Yasada kendi kaderini tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanması ise çağ dışı ve ayrımcı bir zihniyetin ürünüdür.

İsrail hükümeti tarafından Filistin'de sürdürülen işgale ve hukuk dışı uygulamalara kılıf bulunmasını ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmasını amaçlayan söz konusu yasaya uluslararası toplum tarafından da gerekli tepki gösterilmelidir."

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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe 15:43
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